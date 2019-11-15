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На Львівщині затримали чоловіка, який підпалив будинок

Андрій Котенський

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На Львівщині затримали зловмисника, причетного до підпалу будинку. За вчинене мешканцю Городоцького району загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Городоцьке відділення поліції 13 листопада близько 11.00 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району горить житловий будинок.

На місці події правоохоронці встановили, що до підпалу будинку причетний 42-річний житель Городоцького району. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

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