На Львівщині затримали чоловіка, який підпалив будинок

На Львівщині затримали зловмисника, причетного до підпалу будинку. За вчинене мешканцю Городоцького району загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, у Городоцьке відділення поліції 13 листопада близько 11.00 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району горить житловий будинок.

На місці події правоохоронці встановили, що до підпалу будинку причетний 42-річний житель Городоцького району. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.