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На Львівщині новий керівник внутрішньої безпеки поліції

Андрій Котенський

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Управління внутрішньої безпеки у Львівській області ДВБ Національної поліції України очолив підполковник поліції Роман Турчак. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Нового начальника підрозділу особовому складу сьогодні, 15 листопада, представив заступник начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Олексій Пилипенко.

До цього Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України очолював Роман Рибіцький.

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