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На День студента львівських левів одягнуть у мантії

Ольга Денисяка

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У понеділок, 18 листопада, з нагоди Міжнародного дня студента у Львові відбудеться інавгурація нового студентського мера міста, левів біля Ратуші одягнуть у мантії та заспівають студентський гімн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відтак о 12:00 год. на площі Ринок за участю викладачів львівських університетів та студентської молоді міста відбудеться офіційна інавгурація нового студентського мера Ольги Дякун, нагородження подяками міського голови найкращих студентів-активістів Львова, одягання міських левів у мантії та спільне виконання студентського гімну «Gaudeamus igitur».

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