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Львівські патрульні запрошують небайдужих до спільної здачі крові

Андрій Котенський

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Львівські патрульні сьогодні об 9.00 відвідають Львівський обласний центр служби крові на вулиці Пекарській, 65, та долучиться до всеукраїнської акції «Здай кров – врятуй життя». Стати донорами можуть всі охочі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Патрульні поліцeйські нагадують, що наслідки автопригод, на жаль, можуть супроводжуватися важкими травмами. Є випадки, коли потерпілі потребують переливання донорської крові. У зв’язку з цим проводиться Всеукраїнська акція «Здай кров – врятуй життя!»

Як відомо, донорство це не лише хороша справа, але й користь для вашого організму:

-здача крові вкрай добре впливає на роботу серцево-судинної системи, знижуючи ризики її захворювання;

-втрачаючи кров, наш організм регулярно оновлюється, а це, у свою чергу, уповільнює процес старіння;

Обов’язкові умови для здачі крові:

При собі потрібно мати паспорт (при цьому донору має бути від 18 до 60 років).

Перед здачею крові не можна:

– вживати ліки, що містять аспірин та анальгетики — три дні, що передують здачі крові;

– пити будь-які алкогольні напої — два дні, що передують здачі крові;

– їсти жирну їжу (масло, сало, молоко, яйця, морозиво, сметану, жирне м’ясо та рибу тощо) — напередодні та в день здачі крові;

– курити — хоча б дві години перед здачею крові.

Не можуть здавати кров люди:

– які хворіли на вірусний гепатит (хвороба Боткіна);

– у яких зараз загострення хронічних хвороб;

– у яких є психічні захворювання;

– яким зроблено вакцинацію менш ніж місяць тому;

– які здавали кров менш ніж два місяці тому.

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