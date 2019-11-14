Важка атлетика. За кубок Львова боролися українці, поляки та угорці

У Львові завершився відкритий кубок міста з важкої атлетики. Престижний міжнародний турнір у Львові відбувся уже вчетверте. Цьогоріч, окрім учасників з України, за призові місця змагалися атлети з Польщі та Угорщини. Про це Львівському порталу повідомили організатору заходу.

Цього року змагання відбувалися у десятьох вагових категоріях як і у жінок, так і в чоловіків і зібрали разом понад 150 важкоатлетів, а це означає, що турнір потрохи набирає популярності і його рівень росте.

Водночас були представлені майже усі регіони України. Також організатори очікували на спортсменів з Білорусі та Словаччини, однак їм приїхати не вдалося через накладку у європейському календарі змагань.

Організатори змагань сподіваються, що турнір вийде на ще солідніший міжнародний рівень. Для цього необхідно ще практично за рік до проведення узгоджувати дату з календарями інших країн та, зрозуміло, з українськими турнірами. Активну роботу над цим планують розпочати з початком 2020 року, щоб турнір внесли у так званий європейський календар. Провести його планують приблизно в той самий час.

У Львові цього року зібралися практично усі найсильніші атлети. Це і Аліна Марущак – срібна призерка чемпіонату Європи, і Ельвіра Борозна – учасниця чемпіонату світу. Серед чоловіків теж було декілька призерів міжнародних змагань у своїх вікових групах.

Вдало виступили львівські спортсмени. Місцеві важкоатлети завжди були конкурентоспроможними як на внутрішній арені, так і на міжнародних стартах. Цього року все підтвердилося: три львівські команди зайняли 1-3 місця серед чоловіків. Дівчата виступили трохи гірше, у них на призові місця підіймалися гості з інших областей.