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У обмінниках Львова стрімко дешевшає долар та євро

Андрій Котенський

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Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 14 листопада американська валюта подешевшала на 15 копійок і встановлена на рівні 24,31 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок і встановлений на рівні 26.76 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

Також зафіксовано зміцнення гривні у канторах Львова.

Так за долар зараз дають в середньому 24.20 грн (-15 коп.), а купують по 24.40 грн (-15 коп.).

Натомість євро в середньому купують по 26.50 (-20 коп.) та продають по 26.95 грн (-30 коп.).

Злотий по 6.15 – 6.25 грн відповідно.

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