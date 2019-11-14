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У Львові висадили понад чотири тисячі зелених насаджень

Андрій Котенський

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Цьогоріч у Львові висадили понад чотири тисячі зелених насаджень. Загалом на це було використано 660 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

«Впродовж 2019 року у Львові висадили 3941 дерев та 270 кущів, загальною вартістю 660 тис. грн», — зазначили у відділі екології та природних ресурсів ЛМР.

До слова, мешканців міста, підприємців запрошують долучатись до озеленення міста.

З метою спрощення процедури узгодження місця та виду дерев, що можуть бути висаджені за кошти меценатів, департаментом містобудування ЛМР розроблено карту «Долучись до озеленення».

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