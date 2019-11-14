У Львівській школі виявили вчительку із туберкульозом

У львівській середній загальноосвітній школі № 78 виявили вчительку, яка хворіла туберкульозом. Зараз педагог проходить лікування відповідно до графіку, який встановив Лабораторний центр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Управління освіти Львівської міської ради інформує, що у школі № 78 здійснили всі заходи, які рекомендував лабораторний центр МОЗ. Ніяких загроз не виявлено.

«В школі повідомили батьків учнів щодо необхідності пройти медогляд та флюорографічне обстеження, а також повторної проби Манту. Такі ж обстеження здійснив весь педагогічний колектив школи. У навчальному закладі проведено дезінфекцію», – йдеться у повідомленні.

Всі діти обстежені, реакції на пробу Манту не було.

Як повідомляє Zaxid.net, у 25-річної вчительки початкових класів львівської ЗСШ №78 лікарі діагностували відкриту форму туберкульозу. У серпні вона проходила медогляд, під час якого не виявили жодних проблем зі здоров’ям. Запідозрила туберкульоз сімейна лікарка, до якої вчителька звернулася зі скаргами на здоров’я. Згодом у фтизіатричному диспансері після ретельного обстеження підтвердили: у вчительки відкрита форма туберкульозу.

Де могла заразитися туберкульозом, наразі невідомо.

Завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Ганна Павлів розповідає, що з паличкою Коха стикається кожен з нас, але не всі хворіють на туберкульоз. Але за певних обставин, коли знижуються захисні сили організму, збудник може спровокувати захворювання. За 9 місяців 2019 року відкриту форму туберкульозу легень вперше діагностували у 152 львів’ян.

«У вчительки, що захворіла, є маленька дитина. Вона практично не була у декретній відпустці. А годування дитини, встання до неї уночі та робота, все це, звісно, давалося їй нелегко. Може перевтома і стала підставою для хвороби, бо з людьми, хворими на туберкульоз, як каже хвора, не контактувала. І чоловіка, і дитину обстежили відразу 25 жовтня. Вони здорові», – каже Ганна Павлів.