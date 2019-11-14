На площі Ринок після реставрації відкрили Чорну кам’яницю

На площі Ринок у Львові завершили реставрацію Чорної кам’яниці. Завдяки виграному гранту Посольського фонду США Львівський історичний музей отримав на це 270 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Грантовий проект за фінансової підтримки Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини розпочали 2016 року.

Історичний музей отримав 270 тисяч доларів гранту і за ці гроші відреставрували фасад, провели археологічні розкопки і знайшли фундамент готичного Львова, зробили гідроізоляцію і новий дах, укріпили фундамент, у внутрішньому дворику облаштували лапідарій.

«Приємно бути на відкритті подібних пам’яток, дякуємо нашим партнерам із США за сприяння та допомогу. Облдержадміністрація завжди шукає кошти на першочергові потреби, однак потрібно пам’ятати, що успішність реставрацій наших пам’яток – це системна робота різних сторін із залученням коштів різних бюджетів. Якщо не працювати у цьому напрямі, можемо втратити безцінне. Роботи, які тут провели були надскладні, однак результат себе перевершив. Кожна пам’ятка – це наша історія і наше майбутнє, яке ми не маємо права втратити», – зазначив під час офіційного відкриття заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.

Ремонт приміщень всередині кам’яниці був здійснений виключно за рахунок коштів Львівського історичного музею.

«Сьогоднішня подія важлива не лише для музею, міста та області, а й для України. Три роки тому нам виділили кошти на реставрацію, до яких ми додали власні. Кам’яниця має свою історію, з 1920 тут розташовувався музей Львова. Пам’ятки в Україні потребують більшої уваги. Для їх утримання та відновлення треба більше коштів. Ми вдячні посольству США за допомогу. Перед нами була амбітна мета і ми її виконали», – розповів директор Львівського історичного музею Роман Чмелик.

Отримання гранту 2016 року – це була вже друга спроба виграти кошти на реставрацію цієї пам’ятки.

«Нинішня подія прекрасна нагода для святкування. Завершення реставрації кам’яниці та відкриття її для громадськості це спільна робота музею, архітекторів, реставраторів, студенти Політехніки, влади області та фонду. Цей проект один із 15 який фонд спонсорує в Україні. І це перша масштабна робота в країні. Фонд створений 12 років тому, ми віримо що культурна спадщина за кордоном є способом показати нашу повагу до історії. Культурне різноманіття варто підтримувати та зберігати. Усім, хто взяв участь у цьому проекті, вдалося створити прецедент як зберігати культурні пам’ятки для майбутніх поколінь. Будь-яку мрію можна здійснити, якщо працювати разом. Радий що ми можемо бути частиною цього успіх», – акцентував директор Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини Мартін Першлер.

Чорна кам’яниця збудована у 1577 році за проектом архітектора Петра Красовського. У кінці 16 століття у цій кам’яниці представник львівського патриціанського роду Ян Лоренцович відкрив одну з перших у місті аптек. Тоді будинок мав назву Лоренцовичівський. «Чорною» почали називати кам’яницю у 19 столітті. Причина досить прозаїчна: століттями на стіни будинку наносились свинцеві білила, які використовували у якості ґрунту для поліхромії (багатоколірність). З часом вони під дією повітря і світла окислювались, і згодом кам’яниця стала чорною.

Фото: ЛОДА