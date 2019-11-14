На Мостищині «Шкода» збила двох пішоходів

Вчора, 13 листопада, близько 20:25 год. на автодорозі Львів-Шегині в одному з сіл Мостиського району зіткнулись «Фольксваген» та «Шкода». Після чого водій «Шкоди» виїхав на узбіччя, де збив двох пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Фольксваген», яким керував 18-річний мешканець Яворівського району та «Шкода», за кермом якого перебував 33-річний місцевий мешканець.

«Після зіткнення автомобіль автомобіль «Шкода» виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на двох пішоходів – 55-річного киянина та 20-річного мешканця Яворівського району, яких від удару відкинуло на причіп припаркованої поруч вантажівки. Пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані», – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.