На Львівщині подорожчали гречка і яйця

У жовтні на Львівщині із продуктів харчування найбільше подорожчала гречка і яйця, натомість ціни впали на пшоно і цукор. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У жовтні індекс споживчих цін (інфляції) в Україні становив 100,7%. Протягом місяця на території Львівщини продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали в середньому на 0,9%.

Так, у порівнянні з вереснем в області суттєво здорожчала гречка – на 31,4%, яйця – на 10,4%. Водночас вартість овочів зросла на 4,4%, молока – на 1,4%. Натомість на 14,1% подешевшало пшоно та цукор – на 1,5%.

Вартість послуг страхування особистого транспорту збільшилася на 18,5%. Також подорожчали послуги мобільного зв’язку на – 10,7%.

На території Львівщини на 4,1% знизилися тарифи на природний газ, тоді як ціни на паливо та мастила не змінилися.