Мальтійська служба допомоги до Всесвітнього дня бідних влаштує у Львові благодійний обід

У Львові з нагоди Всесвітнього дня бідних, який відзначають 17 листопада, Мальтійська служба допомоги організує для 200 потребуючих благодійний обід. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

«Таким чином, ми вже втретє підтримуємо ініціативу Папи Франциска, котрий закликає кожного в цей день згадати про свій обов’язок допомагати бідним та нужденним, гідність яких часто принижують», – наголошують у Мальтійській службі допомоги.

Цьогоріч обіди відбудуться 15 листопада о 13:00 год. в церкві Пресвятої Богородиці Володарки України (вул. Новознесенська, 34) та 18 листопада о 13:00 год. в Храмі Воскресіння Господнього (вул. Городоцька, 319 а)

Традиційно обід розпочинається з молебня, згодом настоятель храму також долучається до трапези. Адже людині у потребі потрібна не лише їжа, а й підтримка словом, відчуття себе частиною громади.

«Ми впродовж багатьох років підтримуємо роботу двох пунктів гарячого харчування, де щодня люди отримують їжу. Саме тут ми і організовуємо обіди у Всесвітній день бідних. Очікуємо, що до нас завітає 200 осіб», – розповів керівник проекту «Благодійна кухня» Вікторія Лука.

Довідка:

Мальтійська служба допомоги уже три десятиліття забезпечує гарячими стравами потребуючих. Щотижня ми роздаємо понад 600 обідів: людям, котрі не можуть через захворювання чи поважний вік вийти з дому, їжу привозять, а ті, хто може вільно пересуватися, приходять обідати в пункти роздачі обідів, які діють при парафіях церкви Пресвятої Богородиці Володарки України (УГКЦ) та церкви Воскресіння Господнього (УГКЦ).

Клієнтами мальтійської благодійної кухні є одинокі старенькі, люди з інвалідністю, ті, хто в скрутний час опинився наодинці зі своїми труднощами. Багато з них мають за плечима багаторічний досвід роботи, смерть близьких і рідних, втрату майна.

Фото: Мальтійська служба допомоги