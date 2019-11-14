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Львівський оркестр гастролює у Нідерландах

Ольга Денисяка

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У листопаді симфонічний оркестр Львівської національної філармонії INSO-Львів вирушив у гастрольний тур Нідерландами. Впродовж 8-25 листопада колектив спільно із Національною заслуженою академічною капелою «Думка» та диригентом Раймондом Янссеном виступить у восьми містах Королівства. Про це Львівському порталу повідомиди у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Симфонічний оркестр «INSO-Львів» Львівської національної філармонії багато років співпрацює з нідерландським диригентом Раймондом Янссеном, засновником і директором агенції Cadenza European Art Productions, місія якої пошук партнерів та встановлення співпраці між музикантами, творчими колективами зі Східної Європи та концертними майданчиками у країнах Західної Європи.

Одним з напрямів цієї співпраці є концертні тури містами Нідерландів. В рамках цьогорічного туру оркестру відбудуться 19 концертів в таких містах, як Амстердам, Роттердам, Ейндговен, Гаага, Гронінген, Арнем, Оденбош, Апелдорн. Цього року до участі в турі запрошено ще один український колектив – Національну заслужену академічну хорову капелу «Думка». В програмі концертів – відомі твори європейських та українських композиторів. Зокрема, Мирослава Скорика і Миколи Лисенка. Соло на скрипці виконує концертмейстер оркестру Євген Крук.

За ініціативою голови правління оркестру, заступника Генерального директора Львівської національної філармонії Іоланти Пришляк щороку до концертних програм включаються твори українських композиторів, тим самим реалізується ключова місія оркестру – культурна дипломатія. Українські музиканти вже відіграли 5 успішних концертів в рамках туру: Concertgebouw в Амстердамі, De Doelen в Роттердамі, World Forum в Гаазі. Попереду ще 14 концертів.

Після завершення туру, на запрошення Посольства України в Королівстві Нідерланди в особі Надзвичайного та повноважного посла Всеволода Ченцова, оркестр дасть концерт в рамках 24-ї конференції країн-партнерів Організації із заборони хімічної зброї, що відбудеться в конгрес-центрі World Forum в Гаазі.

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