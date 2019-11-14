Мистецтвознавець про рекламу білизни у Палаці Потоцьких: «Це рівень третьорядного стриптиз-клубу»

Мистецтвознавець, голова Асоціації музеїв і галерей Львова Остап Лозинський висловив своє обурення з приводу рекламного ролика українського бренду жіночої білизни Zhilyova Lingerie, знятого у «блакитній залі» львівського Палацу Потоцьких, назвавши його порновідеом. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Остап Лозинський організовує численні виставки і сам малює, відвідує світові галереї мистецтв і відстежує мистецькі тенденції, але його здивував рівень відео, що таке дозволено було зняти у палаці Потоцьких.

«Мене здивувала не сама реклама білизни, а якість, «кічуха», несмак і рівень третьорядного стриптиз-клубу. Це, як на мене, порновідео. Я не бачу нічого поганого, якщо у закладі культури знімають білизну. Але ми мусимо пам’ятати про рівень закладу, музеїв, де знімається той чи інший ролик. Якби це була реклама естетична, класного бренду, якщо б запросили крутих дизайнерів, постановника, якщо б це було естетично красиво, то чому ні? Бо картини у цій залі галереї повністю відповідають такому. Я не проти, бо не є пуританином. Але оця дискусія показує насправді рівень наших музеїв», – зауважив Остап Лозинський.

Нагадаємо, у адміністрації Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького пояснили, що зйомки відбувались згідно з офіційно укладеною угодою, однак у ході зйомок модель без дозволу вилізла на музейний стіл.