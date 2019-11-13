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У Палаці Потоцьких зняли пікантну рекламу нижньої білизни. Пояснення керівництва

Наталя Дуляба

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Український бренд жіночої білизни Zhilyova Lingerie опублікував тізер рекламного ролика, знятого у «блакитній залі» львівського Палацу Потоцьких, який викликав жваве обговорення і критику з боку багатьох львів’ян у соцмережах. Адміністрація Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького, якій належить Палац Потоцьких, пояснила, що зйомки відбувались згідно з офіційно укладеною угодою, однак у ході зйомок модель без дозволу вилізла на музейний стіл. Про це пише Zaxid.net, передає Львівський портал.

 

Тізер рекламного ролика опублікували 4 листопада на офіційній Instagram-сторінці Zhilyova Lingerie і станом на 13 листопада його переглянули уже понад 110 тисяч людей. На відео модель у спідній білизні танцює на столі у «блакитній залі» (колишній їдальні) львівського Палацу Потоцьких.

Коментуючи появу провокативного ролика, помічник гендиректора Львівської галереї мистецтв Василь Мицько розповів, що галерея вже багато років здає в оренду приміщення для різних комерційних зйомок. У випадку зйомок для київської компанії Zhilyova Lingerie, які відбувались ще у серпні, була укладена офіційна угода про оренду вартістю 3600 грн/год – це максимальна вартість, визначена Мінкультом для таких випадків. Рекламісти орендували «блакитну залу» Палацу Потоцьких на дві години.

Гендиректор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк каже, що у самому факті зйомок реклами жіночої білизни не бачить нічого поганого, але рекламісти все ж порушили умови угоди, які забороняють безпосередньо використовувати музейні експонати.

«Зйомки проходили у присутності нашого доглядача-чоловіка, тому коли модель переодягалася, він змушений був виходити із зали. Очевидно, в якийсь із цих моментів вона вилізла на стіл», – пояснив Тарас Возняк.

Як пише видання, рекламу жіночої спідньої білизни у музейних інтер’єрах важко назвати знахідкою українських рекламістів. Наприклад, у 2012 році бренд французької спідньої білизни Etam зняв рекламний ролик у знаменитому паризькому музеї д’Орсе, у якому три моделі несподівано скидають плащі у натовпі туристів і дефілюють залами музею у спідній білизні.

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