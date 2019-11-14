Батьків дітей з інвалідністю просять вказати, які послуги потрібно реалізувати у Львові

У Львові працюють над створенням мережі якісних послуг для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Щоб зрозуміти, які саме послуги потрібні для такої дитини та її сім’ї, мерія розробила спеціальну анкету і запрошує батьків вказати послуги, які слід ще реалізувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Анкета «Оцінка потреб у послугах для дитини та її сім’ї» складається з декількох блоків: освітні послуги, медичні і реабілітаційні послуги, дозвілля, роль громади в житті родини. Також є окреме місце, де батьки можуть самі відзначити те, чого немає в цій анкеті. Краще від батьків ніхто не може сказати, що їхній дитині потрібно. Бо саме вони найкраще знають свою дитину, її потреби, вподобання та здібності. Тому звертаємося до батьків, щоб вони нам допомогли якісно створити ці послуги в місті: зрозуміти, де доцільно створити те, чого ще немає, або розвинути те, що вже є», – кажуть у міській Службі у справах дітей.

Найпростіший спосіб – заповнити анкету в онлайн-режимі на сайті Львівської міської ради. Після цього її проаналізують фахівці.

Водночас анкету можна подати ще й такими способами:

— заповнивши анкету «Оцінка потреб у послугах для дитини та її сім’ї» на офіційній сторінці Львівської міської ради натиснувши на кнопку «Оцінка потреб дитини»;

— звернувшись в управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1 (каб. 523, 524) або за тел.: 235−40−40, 297−58−83, електронна адреса: ditu-lviv@lvivcity.gov.ua;

— звернувшись у Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: м. Львів, вул. Театральна, 10 або тел.: 254−61−28, електронна адреса: lmcss_usz@ukr.net.