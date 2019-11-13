З великих платників податків Львівщини стягнули 380 млн грн на армію

З початку 2019 року великі платники податків Львівщини сплатили 380 мільйонів гривень військового збору. Про це Львівському порталу повідомили у львівському управлінні Офісу ВПП ДПС.

Протягом десяти місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, сплатили до державного бюджету 380 млн гривень військового збору, що на 121 млн гривень більше ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у жовтні цього року надходження військового збору склали 46 млн грн, що на 18 млн грн більше ніж було перераховано у цей період 2018 року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.