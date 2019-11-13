У справі заволодіння мільярдного кредиту «ВіЕйБі Банку» 10 підозрюваних

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили фактичному власнику та ексголові правління ПАТ «ВіЕйБі Банк» про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України. Загалом у заволодіння 1.2 млн грн підозрюється 10 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними відомства, оголошення підозри відбулося письмово за місцем реєстрації підозрюваних, оскільки реальне місцезнаходження цих осіб наразі не встановлено.

«Коло підозрюваних у заволодінні стабілізаційним кредитом, наданим НБУ, зросло до 10: восьми особам, серед яких чинні та колишні посадовці НБУ, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та низки приватних компаній, афільованих із власниками «ВіЕйБі Банку» про підозру повідомлено 11-12 листопада», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що в жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча «ВіЕйБі Банк» не подав всіх необхідних для цього документів (як от програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених «ВіЕйБі Банком». Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банк». Це — на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав «ВіЕйБі Банк» неплатоспроможним.

Стабалізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, «ВіЕйБі Банк» також не повернув.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за ГСУ Національної поліції, слідчі якої 09.08.2019 закрили провадження, буцімто через відсутність складу злочину.

Однак, у вересні 2019 року постанову про закриття скасовано Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за детективами Національного бюро.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту члену ради НБУ Миколі Каленському, який є одним із фігурантів справи про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого НБУ для ПАТ «ВіЕйБі Банк».