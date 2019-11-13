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На Львівщині встановили перше електронне табло виміру швидкості руху транспорту

Вероніка Рой

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У селі Рудки, що на Львівщини, встановили перше в області електронне табло виміру швидкості руху транспорту.

 

«На автомобільній дорозі державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород у с. Рудки, км 36+900, влаштували електронне табло виміру швидкості руху транспорту», – повідомила Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Як повідомив місцевий журналіст Микола Сенейко у Facebook, таке електронне табло встановили перше у Львівській області. Також він додав, що попереду другий етап – встановлення відеофіксації швидкості.

Фото: Микола Сенейко

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