На Львівщині встановили перше електронне табло виміру швидкості руху транспорту

У селі Рудки, що на Львівщини, встановили перше в області електронне табло виміру швидкості руху транспорту.

«На автомобільній дорозі державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород у с. Рудки, км 36+900, влаштували електронне табло виміру швидкості руху транспорту», – повідомила Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Як повідомив місцевий журналіст Микола Сенейко у Facebook, таке електронне табло встановили перше у Львівській області. Також він додав, що попереду другий етап – встановлення відеофіксації швидкості.

Фото: Микола Сенейко