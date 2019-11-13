У обмінниках Львова дешевшає валюта

Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 13 листопада американська валюта подешевшала на 5 копійок і встановлена на рівні 24,46 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 12 копійок і встановлений на рівні 26.94 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Також зафіксовано зміцнення гривні у канторах Львова.

Так за долар зараз дають в середньому 24.35 грн (-5 коп.), а купують по 24.55 грн (-5 коп.).

Натомість євро в середньому купують по 26.70 (-10 коп.) та продають по 27.25 грн (-10 коп.).

Злотий по 6.33 – 6.33 грн відповідно.