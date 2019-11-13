У Львові розпочався Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької

У рамках програми діяльності Львівської національної опери «Український прорив» 12 листопада стартував V Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької, заснований Міністерством культури. Востаннє його проводили ще у 2009 році, а цього року один з найбільших в Україні конкурсів оперного виконавства вдалося «воскресити» після десятирічної перерви. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

У ньому бере участь 41 артист, це оперні співаки віком до 35 років з України, Вірменії, Польщі, Білорусі, Угорщини.

Загалом конкурс триватиме до 22 листопада. Змагання відбуватимуться три тури. Перший – у супроводі фортепіано, другий, куди потраплять лише 24 співаки, – у супроводі оркестру. У запропонованій для виконання програмі, окрім світової класики, обов’язковою є арія із опер українських композиторів – Д. Бортнянськогго, С. Гулака-Артемовського, М. Аркаса, М. Лисенка, К. Данькевича, А. Кос-Анатольського, В. Губаренка, Ю.Мейтуса тощо.

«Безсумнівно, Соломія Крушельницька належить до найвидатніших співачок ХХ століття. Наша прима піднялася до рівня міжнародних співаків, зокрема таких як Федір Шаляпін, вона задавала оперну моду в Європі. Власне, проведенням цього конкурсу ми хочемо, щоби молодь тягнулася до цього імені, щоби через Соломію Крушельницьку ми відкрили нові оперні зірки», – зазначив генеральний директор – художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун.

Унікальність єдиного в Україні міжнародного конкурсу оперних співаків у Львові полягає в його широкому міжнародному контексті як учасників, так і складу журі. У третьому турі учасники змагатимуться, виступаючи в головних партіях поточного репертуару Львівської опери, органічно інтегруючись у театральний процес та отримуючи безцінний сценічний досвід. У останньому турі виступатимуть лише 10 конкурсантів, а глядачі зможуть безкоштовно відвідати виставу й підтримати виконавців. Слідкувати за перебігом конкурсу також можна буде онлайн.

Також очікується приїзд почесних гостей з цілої Європи – представників міжнародної організації «Opera Europa», театрів Великобританії, Польщі, України, Мінкульту, музичних критиків.

Співаки змагатимуться за чималий призовий фонд, що сумарно складає понад 35 тис. доларів (гран-прі складатиме 10 тис. доларів), низку спеціальних призів та нагород. Конкурсантів оцінюватимуть члени журі з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Молдови та Словаччини.

Так, солістка Віденської опери та голова журі конкурсу Вікторія Лук’янець розповіла, яким чином визначатимуть переможця, наголосивши, що для неї головний критерій – творча особистість та іскра.

«Перебування на сцені і сам творчий процес мають робити її щасливою. Звісно, сюди входить і професіоналізм. Але це все великий комплекс. Якщо людина перевтілиться на сцені у персонажа, якого вона виконує у оперній партії, то це для мене – найбільший критерій», – пояснила вона.

Своєю чергою конкурсантка 30-річна Настасія Храпіцька з Білорусі розповіла про свої очікування від участі в цьому конкурсі:

«Моя педагог, яка є народною артисткою Республіки Білорусь, мріяла взяти участь в цьому конкурсі, але це був той період, коли його якраз не проводили, а потім вона вже не вписувалась у вікові рамки. Тому, коли мені десь всередині вересня на електронну пошту прийшло запрошення, і я побачила, що це конкурс імені Соломії Крушельницької, відразу вирішила, що необхідно їхати. Готувалися ми достатньо швидко, як для такого солідного конкурсу, але вже мали певні напрацювання. Звісно, довелося вчити твір українського композитора Ю.Мейтуса. Однак мені було не дуже складно, адже, мені здається, наші народи дуже близькі, до того ж в мені тече українська кров, тому було дуже відрадно чути цю музику і розуміти, що вона мені дуже близька».

Завершиться конкурс гала-концертом 22 листопада, де власне і відбудеться нагородження лауреатів.

Довідка:

Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької, засновником якого є Міністерство культури України, проводиться Львівською національною оперою у співпраці з Національною Всеукраїнською Музичною Спілкою. Цього року він відбудеться вже вп’яте: вперше заснований 1991 році, проводився з перервами, востаннє – ще у 2009-му. Інформаційним партнером Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької виступила найбільша Міжнародна асоціація європейських оперних театрів «Opera Europa».

Розклад та новини конкурсу можна дізнатися на сайті https://krushelnytska.com.ua/

Фото: Львівська опера