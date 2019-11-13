ОСТАННІ НОВИНИ

«Прихисти»: ЛКП «Лев» соціальним роликом закликло піклуватися про безпритульних тварин

Вероніка Рой

|

ЛКП «Лев» створило соціальний ролик під назвою «Прихисти», мета якого є привернення уваги львів’ян до проблеми безпритульних тварин у місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У ролику знявся рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Олег Скавиш (більш відомий, як Тягнизуб), який присвятив свій рекорд захисту безпритульних тварин.

«Цей ролик — мій дебют, як актора. Я завжди мріяв знятися у соціальному ролику про захист братів наших менших і завдяки ЛКП «Лев» моя мрія здійснилася. Мені неймовірно запам’ятався день зйомок та дуже сподобалось працювати з кудлатими красунями Лолою й Оксі. Сподіваюся, що це душевне відео надихне жителів Львова піклуватися про тварин і подарувати дім чотирилапому, який цього потребує», — зазначив він.

ЛКП «Лев» теж сподівається, що ролик надихне мешканців міста допомагати безхатнім тваринам, аби зменшити їх кількість на вулицях Львова.

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...