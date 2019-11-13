«Прихисти»: ЛКП «Лев» соціальним роликом закликло піклуватися про безпритульних тварин

ЛКП «Лев» створило соціальний ролик під назвою «Прихисти», мета якого є привернення уваги львів’ян до проблеми безпритульних тварин у місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У ролику знявся рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Олег Скавиш (більш відомий, як Тягнизуб), який присвятив свій рекорд захисту безпритульних тварин.

«Цей ролик — мій дебют, як актора. Я завжди мріяв знятися у соціальному ролику про захист братів наших менших і завдяки ЛКП «Лев» моя мрія здійснилася. Мені неймовірно запам’ятався день зйомок та дуже сподобалось працювати з кудлатими красунями Лолою й Оксі. Сподіваюся, що це душевне відео надихне жителів Львова піклуватися про тварин і подарувати дім чотирилапому, який цього потребує», — зазначив він.

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ЛКП «Лев» теж сподівається, що ролик надихне мешканців міста допомагати безхатнім тваринам, аби зменшити їх кількість на вулицях Львова.

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.