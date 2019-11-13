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Львівська філармонія запрошує на французький вікенд

Андрій Котенський

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На сцені Львівської національної філармонії виступлять французькі піаністи Максім Зеккіні та Кім Барб’є. Французькі піаністи виступлять у Львові вже цього вікенду. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

У репертуарі тендітної Кім Барб’є чимало масштабних віртуозних композицій. Впродовж своєї успішної кар’єри вона виступала із кращими оркестрами світу та у найвідоміших концертних майданчиках.

Свою майстерність піаністка продемонструє 15 листопада у виконанні одного з найвідоміших концертних творів фортепіанного репертуару ХХ століття, який відомий більшості завдяки популярній композиції, що лежить в його основі, а також неабиякій технічній виконавській складності, про яку зазначав також і її автор! Мова йде про Рапсодію на тему Паганіні С. Рахманінова, написану на основі 24-го капрису Н. Паганіні.

Виступить Кім Барб’є у супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Диригуватиме Тарас Криса. Також у програмі вечора прозвучить симфонічна поема Ріхарда Штрауса «Життя героя» (ор.40).

17 листопада у Львівській національній філармонії із сольним концертом виступить французький піаніст Максім Зеккіні.

Його концертна програма, яку виконавець він назвав «Від Моцарта до мюзиклів сучасності», стане своєрідною мандрівкою різними стилями та епохами: від улюблених композицій В.А. Моцарта, через натхненні та інтимні ноктюрни Ф. Шопена, до найвідоміших уривків із мюзиклів Л. Бернстайна, М. Леґрана та Р. Коччанте.

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