Львів’ян запрошують зіграти у шахи з міжнародними гросмейстерами

У Львові відбудеться 8-й благочинний сеанс одночасної гри в шахи з міжнародними гросмейстерами Василем Іванчуком та Маргеіром Петурссоном. Про це Львівському порталу повідомили організатори турніру – Ротарі Клуб «Львів».

Цього року це вже восьмий сеанс і участь в ньому приймають міжнародні гросмейстери – Олег Романишин (незмінний учасник 7-ми попередніх сеансів, міжнародний гросмейстер, чемпіон Світу в командному заліку) та Маргеір Петурссон (чемпіон Ісландії, учасник чемпіонату Світу).

В змаганнях з міжнародними гросмейстерами, як завжди приймуть участь представники команди незрячих, футбольних клубів України, члени Ротарі Клубу «Львів» та інших ротарі клубів і всі бажаючі львів’яни та гості міста.

Усі будуть мати змогу не тільки позмагатися в шахи із визначними міжнародними гросмейстерами, а й вкласти свої кошти в благочинність.

Сеанс гри відбудеться 27 листопада о 17:30 годині в приміщенні ресторану «Старий рояль» за адресою місто Львів вулиця Ставропігійська, 3.

Кошти зібрані під час проведення даного сеансу одночасної гри будуть спрямовані на фінансування програм по допомозі дитячим школам-інтернатам в селі Лопатин Радехівського району та місті Сколе.

В зв’язку із тим, що шаховий сеанс проводиться з благочинною метою то участь у ньому платна. Для дорослих це 500 гривень, а для дітей 250 гривень. Для меценатів сума за участь не обмежується.

Для участі в грі потрібно зголоситися до голови оргкомітету по проведенню даного сеансу.

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