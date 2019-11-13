ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують зіграти у шахи з міжнародними гросмейстерами

Андрій Котенський

|

У Львові відбудеться 8-й благочинний сеанс одночасної гри в шахи з міжнародними гросмейстерами Василем Іванчуком та Маргеіром Петурссоном. Про це Львівському порталу повідомили організатори турніру – Ротарі Клуб «Львів».

 

Цього року це вже восьмий сеанс і участь в ньому приймають міжнародні гросмейстери – Олег Романишин (незмінний учасник 7-ми попередніх сеансів, міжнародний гросмейстер, чемпіон Світу в командному заліку) та Маргеір Петурссон (чемпіон Ісландії, учасник чемпіонату Світу).

В змаганнях з міжнародними гросмейстерами, як завжди приймуть участь представники команди незрячих, футбольних клубів України, члени Ротарі Клубу «Львів» та інших ротарі клубів і всі бажаючі львів’яни та гості міста.

Усі будуть мати змогу не тільки позмагатися в шахи із визначними міжнародними гросмейстерами, а й вкласти свої кошти в благочинність.

Сеанс гри відбудеться 27 листопада о 17:30 годині в приміщенні ресторану «Старий рояль» за адресою місто Львів вулиця Ставропігійська, 3.

Кошти зібрані під час проведення даного сеансу одночасної гри будуть спрямовані на фінансування програм по допомозі дитячим школам-інтернатам в селі Лопатин Радехівського району та місті Сколе.

В зв’язку із тим, що шаховий сеанс проводиться з благочинною метою то участь у ньому платна. Для дорослих це 500 гривень, а для дітей 250 гривень. Для меценатів сума за участь не обмежується.

Для участі в грі потрібно зголоситися до голови оргкомітету по проведенню даного сеансу.

Контактні телефони:

(067)371-01-59

(050) 417-18-04

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...