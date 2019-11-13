Кращі дитячі тренери Львова-2019. Хто отримає по 25 тисяч гривень премії?

У Львові визначили сто кращих дитячих тренерів 2019 року. Кожен із них отримає по 25 000 гривень премії. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова №593 від 12 листопада, передає Львівський портал.

Одноразову грошову винагороду розміром 25 000 гривень тренери отримають у межах міської програми «Дитячий тренер» на 2019 рік.

Таку премію отримає сотня тренерів із різних видів спорту, зокрема з регбі, тенісу, гімнастики, футзалу, карате та інших видів.

Львівський портал подає повний список кращих дитячих тренерів Львова-2019:

Адамчук Дмитро Васильович (стрибки у воду) Біла Олена Василівна (сучасне п’ятиборство) Білошицький Тарас Олександрович (спортивний туризм) Бірюшова Інга Євгенівна (гімнастика спортивна) Блажко Наталя Андріївна (черлідинг) Бобик Ярослав Володимирович (регбі) Бодня Наталія Юріївна (теніс) Борисенко Віталій Іванович (вільна боротьба) Боровик Олександр Вячеславович (айкідо йосінкан) Водолазька Поліна Анатоліївна (танцювальний спорт) Гаврищук Надія Хайдарівна (гімнастика спортивна) Гасюк Олег Антонович (боротьба самбо) Глинка Артем Аркадійович (регбі) Глібенко Віктор Володимирович (вільна боротьба) Горуна Ярослав Миколайович (карате) Грабінський Володимир Олександрович (шахи) Гречанюк Оксана Олексіївна (бадмінтон) Гринишена Тетяна Володимирівна (футзал) Гузнер Мар’ян Романович (санний спорт) Данілова Олена Едуардівна (інваспорт) Доліновський Тарас Степанович (кіокушинкай карате) Дорожівська Анастасія Юріївна (гандбол) Дубас Євген Михайлович (стрільба з лука) Жидкова Світлана Михайлівна (санний спорт) Івах Галина Дмитрівна (гімнастика художня) Іртаєв Володимир Сергійович (водне поло) Карбунарова Юлія Василівна (інваспорт) Каргут Андрій Степанович (велосипедний спорт) Карташов Василь Вікторович (бокс) Кириченко Віра Олександрівна (теніс настільний) Кінарьов Віктор Анатолійович (важка атлетика) Кіт Василь Михайлович (гімнастика спортивна) Кміть Анастасія Михайлівна (айкідо йосінкан) Кміть Роман Васильович (карате) Ковальчук Марта Олександрівна (санний спорт) Ковач Любов Ференцівна (баскетбол) Козловська Ольга Володимирівна (айкідо йосінкан) Коневич Роман Васильович (стрільба кульова) Копоть Оксана Миколаївна (боротьба дзюдо) Король Олег Олександрович (кіокушинкай карате) Кузик Назарій Богданович (стрільба з лука) Купчинський Володимир Володимирович (веслування на байдарках і каное) Кусень Світлана Ігорівна (гірськолижний спорт) Лазурко Віктор Мар’янович (таїландський бокс Муей Тай) Левицький Всеволод Олегович (танцювальний спорт) Ленишин Вікторія Андріївна (гімнастика художня) Ліпатов Володимир Геннадійович (боротьба дзюдо) Мазур Петро Ярославович (стрільба кульова) Мальчицький Юрій Володимирович (волейбол) Матула Степан Степанович (баскетбол) Мельник Андрій Ярославович (боротьба самбо) Мельніков Олег Вадимович (стрибки у воду) Мочернюк Петро Петрович (джиу-джитсу) Мутін Сергій Асхатович (кіокушинкай карате) Навроцька Регіна Стефанівна (гірськолижний спорт) Надич Віталій Іванович (гандбол) Нога Юрій Зіновійович (бокс) Носаль Оксана Миколаївна (акробатика спортивна) Онищук Станіслав Васильович (легка атлетика) Орбан Галина Михайлівна (гімнастика спортивна) Панік Євген Анатолійович (велосипедний спорт) Пантелеєва Діна Володимирівна (фехтування) Пилипів Тарас Анатолійович (велосипедний спорт) Поцюрко Наталія Володимирівна (веслування на байдарках і каное) Раковський Володимир Геннадійович (вільна боротьба) Рєпіна Тетяна Феоктистівна (акробатика спортивна) Розторгуй Марія Сергіївна (пауерліфтинг) Ромашко Тетяна Анатоліївна (плавання) Ромашов Антон Володимирович (шахи) Роханський Володимир Михайлович (хортинг) Руда Ірина Євгенівна (гімнастика художня) Рудницький Роман Орестович (армспорт) Сапунова Віра Сергіївна (стрільба з лука) Сарамака Роман Богданович (сноубординг) Семеряк Зоряна Степанівна (фехтування) Сениця Михайло Михайлович (акробатика спортивна) Сидорович Юрій Омелянович (водне поло) Скиба Євген Степанович (водне поло) Смірновська Світлана Євгенівна (фехтування) Станкевич Назарій Іванович (футзал) Стасюк Дмитро Анатолійович (теніс) Степанов Олександр Володимирович (легка атлетика) Стеца Надія Миколаївна (футбол) Сударіков Семен Володимирович (боротьба самбо) Сушко Олег Володимирович (веслування на байдарках і каное) Тамчук Наталія Володимирівна (стрибки на батуті) Тараненко Максим Сергійович (стрільба з лука) Тарасенко Євген Михайлович (регбі) Тарасяк Христина Ігорівна (гімнастика художня) Товстоног Олександр Федорович (важка атлетика) Феляк Андрій Петрович (футбол) Фірман Назар Богданович (шахи) Хахула Олексндр Андрійович (карате) Хіміон Тамара Василівна (легка атлетика) Хома Михайло Миколайович (волейбол) Черемісін Євген Адольфович (триатлон) Шай Олена Костянтинівна (гірськолижний спорт) Шан Василь Андрійович (бокс) Шмотолоха Петро Петрович (боротьба дзюдо) Ястремська Анжела Ігорівна (плавання).

Зазначимо, що міська програма «Дитячий тренер» передбачає щорічне відзначення сотні кращих наставників, які у Львові тренують дітей віком до 18 років.

Серед критеріїв, за якими визначають переможців програми, — вища профільна освіта за спеціалізацією фізична культура і спорт, кількість дітей та секцій, із якими працює тренер, участь і перемога вихованців тренера у змаганнях різного рівня, а також організація й участь самого тренера у змаганнях і заходах як приклад для наслідування.