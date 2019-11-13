Кращі дитячі тренери Львова-2019. Хто отримає по 25 тисяч гривень премії?

У Львові визначили сто кращих дитячих тренерів 2019 року. Кожен із них отримає по 25 000 гривень премії. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова №593 від 12 листопада, передає Львівський портал.
Одноразову грошову винагороду розміром 25 000 гривень тренери отримають у межах міської програми «Дитячий тренер» на 2019 рік.
Таку премію отримає сотня тренерів із різних видів спорту, зокрема з регбі, тенісу, гімнастики, футзалу, карате та інших видів.
Львівський портал подає повний список кращих дитячих тренерів Львова-2019:
- Адамчук Дмитро Васильович (стрибки у воду)
- Біла Олена Василівна (сучасне п’ятиборство)
- Білошицький Тарас Олександрович (спортивний туризм)
- Бірюшова Інга Євгенівна (гімнастика спортивна)
- Блажко Наталя Андріївна (черлідинг)
- Бобик Ярослав Володимирович (регбі)
- Бодня Наталія Юріївна (теніс)
- Борисенко Віталій Іванович (вільна боротьба)
- Боровик Олександр Вячеславович (айкідо йосінкан)
- Водолазька Поліна Анатоліївна (танцювальний спорт)
- Гаврищук Надія Хайдарівна (гімнастика спортивна)
- Гасюк Олег Антонович (боротьба самбо)
- Глинка Артем Аркадійович (регбі)
- Глібенко Віктор Володимирович (вільна боротьба)
- Горуна Ярослав Миколайович (карате)
- Грабінський Володимир Олександрович (шахи)
- Гречанюк Оксана Олексіївна (бадмінтон)
- Гринишена Тетяна Володимирівна (футзал)
- Гузнер Мар’ян Романович (санний спорт)
- Данілова Олена Едуардівна (інваспорт)
- Доліновський Тарас Степанович (кіокушинкай карате)
- Дорожівська Анастасія Юріївна (гандбол)
- Дубас Євген Михайлович (стрільба з лука)
- Жидкова Світлана Михайлівна (санний спорт)
- Івах Галина Дмитрівна (гімнастика художня)
- Іртаєв Володимир Сергійович (водне поло)
- Карбунарова Юлія Василівна (інваспорт)
- Каргут Андрій Степанович (велосипедний спорт)
- Карташов Василь Вікторович (бокс)
- Кириченко Віра Олександрівна (теніс настільний)
- Кінарьов Віктор Анатолійович (важка атлетика)
- Кіт Василь Михайлович (гімнастика спортивна)
- Кміть Анастасія Михайлівна (айкідо йосінкан)
- Кміть Роман Васильович (карате)
- Ковальчук Марта Олександрівна (санний спорт)
- Ковач Любов Ференцівна (баскетбол)
- Козловська Ольга Володимирівна (айкідо йосінкан)
- Коневич Роман Васильович (стрільба кульова)
- Копоть Оксана Миколаївна (боротьба дзюдо)
- Король Олег Олександрович (кіокушинкай карате)
- Кузик Назарій Богданович (стрільба з лука)
- Купчинський Володимир Володимирович (веслування на байдарках і каное)
- Кусень Світлана Ігорівна (гірськолижний спорт)
- Лазурко Віктор Мар’янович (таїландський бокс Муей Тай)
- Левицький Всеволод Олегович (танцювальний спорт)
- Ленишин Вікторія Андріївна (гімнастика художня)
- Ліпатов Володимир Геннадійович (боротьба дзюдо)
- Мазур Петро Ярославович (стрільба кульова)
- Мальчицький Юрій Володимирович (волейбол)
- Матула Степан Степанович (баскетбол)
- Мельник Андрій Ярославович (боротьба самбо)
- Мельніков Олег Вадимович (стрибки у воду)
- Мочернюк Петро Петрович (джиу-джитсу)
- Мутін Сергій Асхатович (кіокушинкай карате)
- Навроцька Регіна Стефанівна (гірськолижний спорт)
- Надич Віталій Іванович (гандбол)
- Нога Юрій Зіновійович (бокс)
- Носаль Оксана Миколаївна (акробатика спортивна)
- Онищук Станіслав Васильович (легка атлетика)
- Орбан Галина Михайлівна (гімнастика спортивна)
- Панік Євген Анатолійович (велосипедний спорт)
- Пантелеєва Діна Володимирівна (фехтування)
- Пилипів Тарас Анатолійович (велосипедний спорт)
- Поцюрко Наталія Володимирівна (веслування на байдарках і каное)
- Раковський Володимир Геннадійович (вільна боротьба)
- Рєпіна Тетяна Феоктистівна (акробатика спортивна)
- Розторгуй Марія Сергіївна (пауерліфтинг)
- Ромашко Тетяна Анатоліївна (плавання)
- Ромашов Антон Володимирович (шахи)
- Роханський Володимир Михайлович (хортинг)
- Руда Ірина Євгенівна (гімнастика художня)
- Рудницький Роман Орестович (армспорт)
- Сапунова Віра Сергіївна (стрільба з лука)
- Сарамака Роман Богданович (сноубординг)
- Семеряк Зоряна Степанівна (фехтування)
- Сениця Михайло Михайлович (акробатика спортивна)
- Сидорович Юрій Омелянович (водне поло)
- Скиба Євген Степанович (водне поло)
- Смірновська Світлана Євгенівна (фехтування)
- Станкевич Назарій Іванович (футзал)
- Стасюк Дмитро Анатолійович (теніс)
- Степанов Олександр Володимирович (легка атлетика)
- Стеца Надія Миколаївна (футбол)
- Сударіков Семен Володимирович (боротьба самбо)
- Сушко Олег Володимирович (веслування на байдарках і каное)
- Тамчук Наталія Володимирівна (стрибки на батуті)
- Тараненко Максим Сергійович (стрільба з лука)
- Тарасенко Євген Михайлович (регбі)
- Тарасяк Христина Ігорівна (гімнастика художня)
- Товстоног Олександр Федорович (важка атлетика)
- Феляк Андрій Петрович (футбол)
- Фірман Назар Богданович (шахи)
- Хахула Олексндр Андрійович (карате)
- Хіміон Тамара Василівна (легка атлетика)
- Хома Михайло Миколайович (волейбол)
- Черемісін Євген Адольфович (триатлон)
- Шай Олена Костянтинівна (гірськолижний спорт)
- Шан Василь Андрійович (бокс)
- Шмотолоха Петро Петрович (боротьба дзюдо)
- Ястремська Анжела Ігорівна (плавання).
Зазначимо, що міська програма «Дитячий тренер» передбачає щорічне відзначення сотні кращих наставників, які у Львові тренують дітей віком до 18 років.
Серед критеріїв, за якими визначають переможців програми, — вища профільна освіта за спеціалізацією фізична культура і спорт, кількість дітей та секцій, із якими працює тренер, участь і перемога вихованців тренера у змаганнях різного рівня, а також організація й участь самого тренера у змаганнях і заходах як приклад для наслідування.
Наталя Дуляба