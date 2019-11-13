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Фехтувальниця Ксенія Пантелєєва стала дворазовою чемпіонкою міжнародного турніру у Харкові

Вероніка Рой

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Вчора, 11 листопада, в Харкові завершився 22-й міжнародний турнір з фехтування на шпагах пам’яті Леоніда Авербаха. Дворазовою переможницею турніру (особисто і в команді) стала 25-річна львів’янка Ксенія Пантелєєва. Про це Львівському порталу повідомила пресслужба відділення НОК у Львівській області.

 

В одиночному фіналі вона перемогла подругу по збірній, киянку Олену Кривицьку. Командою збірна «Львова» у головному бою також перемогла Київ. Саме в цьому форматі прагне відібратися на Олімпіаду-2020 і збірна України, членкинею якої є золота медалістка.

Додамо, що 22-й турнір пам’яті Авербаха став рекордним за кількістю іноземних команд. У змаганнях, крім українців, взяли участь представники 12-ти країн світу.

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