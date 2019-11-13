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Діти з вадами зору заспівали разом із гуртом ROCKOKO

Соломія Головіна

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Гурт ROCKOKO записав композицію спільно з дітьми з вадами зору. Прем’єра авторської композиції про безмежну красу світу гурту «Around the World» відбудеться в межах презентації дебютного авторського альбому «Dark & Light». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначив художній керівник гурту Михайло Романишин, створення композиції було особливим. Учасники мали на меті добитися масштабного звучання, відтак, тоді виникла ідея записати хор – дитячий.

«Ці дитячі голоси мають передати все прекрасне, чим ми прагнемо наділити світ у своїй композиції. Ми досить довго шукали хор, який би підійшов задуму та зміг записати необхідні партії. І одного дня таки знайшли. Це були діти з вадами зору. Тоді ми зрозуміли, що це не просто і що випадковостей не буває. Перед нами, сама по собі, склалася концепція усього альбому «Dark & Light». Ми зрозуміли, що альбом демонструє не лише дві сторони гурту ROCKOKO, але й має якусь вищу ідею. Це нас так захопило, що не хотілось завершувати співпрацю лише записом. Хотілося спільного виступу, щоб діти з вадами зору відчули себе на великій сцені», – додав Михайло Романишин.

«Ми хочемо надати дітям мотивації у житті, щоб вони були впевненими у собі. Нам, музикантам, допомогла це зробити музика. І ми подумали, що музиканти, як ніхто інший, може допомогти дітям знайти себе у житті. Ми прийшли у Львівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат №100 І-ІІІ ст., домовилися із ними про співпрацю, зокрема облаштування музичного кабінету. Ми допомагаємо їм зробити усі умови для того, щоб вони там перебували, навчалися», – наголосив лідер гурту ROCKOKO Ігор Процик.

Відтак, усіх присутніх запрошують прийти 21 листопада о 17:00 годині у Народний дім смт Брюховичі та насолодитися спільним виконанням композиції гурту та вихованців Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №100 І-ІІІ ст., колективу «Дитячі мрії».

Зазначимо, що кожен охочий може долучитися до проєкту, принісши старі музичні інструменти у хорошому стані, які допоможуть освоїти дітям музичну грамоту.

Нагадаємо, що проєкт став переможцем конкурсу підтримки від департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

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