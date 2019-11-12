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Завантаженість кільцевої дороги Львова за останні десять років виросла на 40%

Соломія Головіна

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На кільцевій дорозі Львова нині щодня курсує 27 тисяч автомобілів. За останні десять років це навантаження виросло на 40%. Про це сьогодні, 12 листопада, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив начальник Служби автомобільних доріг Львівщини Руслан Кандибор, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, розширити 40-кілометрову об’їзну Львова майже нереально, тому вирішено робити це точково.

«Я зі своїм колективом запропонував робити на окремих ділянках, тому що об’їзна дорога має понад 40 км. І нині прийняти рішення і розширити її повністю практично нереально. Але нічого нереального нема… Ми зробили 2 км смуги на підйомі в найбільш проблемній ділянці від села Зубра до розв’язки на Стрийській і сьогодні вже маємо ефект від цього. Пропоную на наступний рік побудувати додаткову смугу від Зубри, а саме готелю «Рафаель» до розв’язки у  Пасіках-Зубрицьких на Давидів. Це також дозволить нам розвантажити дорогу», – пояснив він.

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