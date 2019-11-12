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У центрі Львова поліцейські затримали трьох нелегалів з Афганістану

Вероніка Рой

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Сьогодні, 12 листопада, у центрі Львова поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів. Наразі вирішується питання щодо примусового повернення іноземців у країну походження. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції у Львівській області 12 листопада виявили в центрі Львова трьох громадян Афганістану. Встановлено, що іноземці перебувають на території України незаконно та без відповідних документів. Вирішується питання про їх примусове видворення у країну походження», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадуємо, профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант» на Львівщині тривають з 18 жовтня до 19 листопада та проводяться з метою запобігання і протидії нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері.

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