У телеведучої Алли Мазур виявили злоякісну пухлину

У відомої української телеведучої Алли Мазур виявили злоякісну пухлину. Про вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я – починаю боротися. Вдячна собі, що таки знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію: виконавши міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам з ТСН, готовим підставити плече у важку хвилину. Сподіваюсь на делікатність колег з інших видань», – написала Алла Мазур.

Також вона закликала кожну українську жінку – особливо після 45-ти – проходити профілактичний огляд хоча б раз в рік.

«Ставитись до себе уважно. Знаходити час – і перевірятись. Бажано – кількома способами. І навіть в кількох установах. Тоді шанси на здорове життя значно зростають. Це всі подробиці, які вважаю доречним повідомити зараз. Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя», – додала телеведуча.

Нагадаємо, телеведуча Яніна Соколова подолала рак і запустила соціальний проєкт, аби підтримати хворих на цю недугу.