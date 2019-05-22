Телеведуча Яніна Соколова поборола рак і збирає кошти на соціальний проект

Відома українська телеведуча та актриса Яніна Соколова, яка нещодавно поборола рак, запускає соціальний проект, аби підтримати хворих на цю недугу. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Яніна Соколова вперше розповіла, що протягом останніх семи місяців лікувалась від раку, який їй вдалося подолати. Жінка пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії, через що втратила волосся, брови, вії, позбулась деяких органів. Проте Соколова підкреслює, що зберегла величезну любов у серці.

«За ці 7 місяців я зрозуміла що таке справжня дружба, любов і жертовність. І те, що наше суспільство не готове співіснувати, а держава не завжди готова надати прийнятні умови життя і лікування для таких як я», – підкреслила вона.

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За словами Соколової, в Україні зареєстровано близько 1 мільйона хворих на рак. І таких людей суспільство зазвичай вважає «живим трупом чи зіпсованим матеріалом».

«Рак не обирає. Він нищить всіх, незалежно від того слюсар ти чи відома телеведуча. Суспільство йому допомагає нищити. Я все це пережила на собі. Мені – 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя і бути… щасливими. Навіть у цей кепський період. Саме з цією метою ми з командою вирішили створити мультимедійний проект», – пояснила Яніна Соколова.

Соціальний проект «Я, Ніна» передбачає створення однойменного фільму та автобіографічної книги, які покликані розповісти, що рак – не вирок. Відтак всіх небайдужих закликають долучитися до такого мультимедійного проекту, пожертвувавши кошти. Всі деталі можна дізнатися тут.

Бюджет фільму становить 4 млн грн, зйомки планують розпочати у липні. У стрічці зіграє сама Соколова, Валерій Харчишин та актриса Валерія Ходос. Саундтреком стане після Другої ріки «Сьомий день».