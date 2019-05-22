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Телеведуча Яніна Соколова поборола рак і збирає кошти на соціальний проект

Наталя Дуляба

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Відома українська телеведуча та актриса Яніна Соколова, яка нещодавно поборола рак, запускає соціальний проект, аби підтримати хворих на цю недугу. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Яніна Соколова вперше розповіла, що протягом останніх семи місяців лікувалась від раку, який їй вдалося подолати. Жінка пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії, через що втратила волосся, брови, вії, позбулась деяких органів. Проте Соколова підкреслює, що зберегла величезну любов у серці.

«За ці 7 місяців я зрозуміла що таке справжня дружба, любов і жертовність. І те, що наше суспільство не готове співіснувати, а держава не завжди готова надати прийнятні умови життя і лікування для таких як я», – підкреслила вона.

За словами Соколової, в Україні зареєстровано близько 1 мільйона хворих на рак. І таких людей суспільство зазвичай вважає «живим трупом чи зіпсованим матеріалом».

«Рак не обирає. Він нищить всіх, незалежно від того слюсар ти чи відома телеведуча. Суспільство йому допомагає нищити. Я все це пережила на собі. Мені – 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя і бути… щасливими. Навіть у цей кепський період. Саме з цією метою ми з командою вирішили створити мультимедійний проект», – пояснила Яніна Соколова.

Соціальний проект «Я, Ніна» передбачає створення однойменного фільму та автобіографічної книги, які покликані розповісти, що рак – не вирок. Відтак всіх небайдужих закликають долучитися до такого мультимедійного проекту, пожертвувавши кошти. Всі деталі можна дізнатися тут.

Бюджет фільму становить 4 млн грн, зйомки планують розпочати у липні. У стрічці зіграє сама Соколова, Валерій Харчишин та актриса Валерія Ходос. Саундтреком стане після Другої ріки «Сьомий день».

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