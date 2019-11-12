У Києві на честь загиблого на Донбасі випускника Академія сухопутних військ назвали вулицю

Сьогодні, 12 листопада, Київрада найменувала столичні вулиці, провулки і бульвари для вшанування пам’яті видатних українських громадських, державних, культурних, наукових і військових діячів. Зокрема, одну з вулиць назвали на честь загиблого у боях під Авдіївкою випускника Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного Андрія Кизила. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Вулиця Андрія Кизила з’явилася у Дарницькому районі Києва.

«Вулиця Андрія Кизила – на честь Героя України (посмертно), майора (посмертно) Збройних Сил України, позивний «Орел», загинув під час російсько-української війни», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Новинарня з посиланням на матеріали КМР, на честь Андрія Кизила найменували вулицю Проектну 13112 в Дарницькому районі (від Дніпровської набережної до вулиць Прип’ятська та Урлівська).

Крім цього, у Шевченківському районі Києва з’явилася вулиця Аміни Акуєвої – для вшанування пам’яті лікарки, громадської активістки та військовослужбовиці, учасниці Революції гідності та війни на сході України. Також перейменовано вулицю Панельну у Дніпровському районі Києва на вулицю Андрія Аболмасова – активного учасника Євромайдану, добровольця, учасника АТО, який загинув на сході України.

Як повідомляв Львівський портал раніше, випускник львівської Академії сухопутних військ Андрій Кизило 29 січня 2017 року загинув у боях під Авдіївкою. Згодом випускнику захиснику України присвоїли звання «Герой України».

Андрій Кизило родом із Умані. Після закінчення 9 класів Уманської міської гімназії № 2 у 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, випускник 2010 року. Навчання продовжив у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, випускник факультету бойового застосування військ 2014 року.

У травні 2014 року зарахований до складу 72-ї окремої механізованої бригади. З липня 2014 року брав участь у бойових діях в Донецькій області. Став командиром роти в 21 рік. Учасник боїв за село Петрівське Волноваського району (14 лютого 2015 року) та село Новоласпа Бойківського району (10 серпня 2015 року).