У дитячій лікарні на Орлика створили «Книжкову палату» для маленьких пацієнтів

На базі реабілітаційного відділення КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» реалізували благодійний проєкт «Книжкова палата». Зокрема, у стаціонарі лікарні створили бібліотечний пункт, щоб маленькі пацієнти могли читати цікаві для них книги, перебуваючи на лікуванні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом у цій бібліотеці вже є понад 1500 сучасних українськомовних книжок, які можуть читати діти та їхні батьки, перебуваючи в лікарні. Проєкт реалізувало київське товариство «Книгооборот» за сприяння Українського Культурного фонду. Зокрема «Книгооборот» для бібліотечного пункту безкоштовного надав 1580 сучасних українськомовних книжок, книжкові шафи, столи для читання, стільці, а також подарункові набори для дітей, в які входять блокноти, ручки, фломастери та футболки. Загальна вартість переданих для бібліотечного пункту книг та майна складає 260 тис грн.

«Тисячі діток знаходяться в медичних закладах, і вони можуть відчувати смуток, депресію, нестачу знань. Тому Український Культурний фонд і товариство «Книгооборот» придумали «Книжкову палату». Це — бібліотеки, книжковий простір, де можна читати і відпочивати. Сьогодні ми офіційно відкрилися у Львові. Тут ми також будемо проводити різні майстер-класи та арт-терапії, сюди будуть приходити українські письменники. Література тут сучасна іноземна з перекладом на українську мову. Є і для дітей, і для підлітків, і навіть для батьків. Кожен зможе знайти щось для себе», — розповіла PR-менеджерка «Книжкової палати» Крістіна Шитякова.

Головна ідея проєкту — забезпечення вільного доступу дітей до читання, які перебувають у лікарнях. Це інноваційні форми підтримки читання — створення бібліотечних пунктів у дитячих стаціонарах, щоб забезпечити максимально сприятливі умови для перебування дитини на лікуванні.

Також сьогодні у межах «Книжкової палати» відбулось літературне читання з сучасною українською письменницею Юлією Чернінською, авторкою двох дитячих книг — «Лицар Смарагдієвого ордену. Люмберн» та «Лицар Смарагдієвого ордену. Інквізитор» Після відкриття відбулась презентація однієї з книг авторки, яка представлена у бібліотеці — «Лицар Смарагдієвого ордену. Люмберн». До слова, письменниця є лауреатом Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди.

«Такий проєкт є дуже важливим, я кажу це не тільки як письменниця і мама, а як доросла людина, яка колись була дитиною і лежала в лікарні. І якби тоді там була така палата, час минав би набагато швидше для мене. Це надзвичайно хороша ідея», — зауважила письменниця.

Фото: ЛМР