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Львів’ян кличуть на Форум Гідності

Наталя Дуляба

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Цього четверга, 14 листопада, у Львові відбудеться перший Форум Гідності, під час якого учасники обговорюватимуть права людини та людської гідності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Темою першого Форуму Гідності є «Людська гідність – першоджерело усіх прав людини». Під час заходу заплановано:

  • презентація Музею Гідності, його основних напрямків та окреслення найближчих планів;
  • обговорення досвіду роботи освітнього, культурного, правозахисного, громадського середовищ над темами прав людини;
  • напрацювання спільних кроків, інструментів і методів роботи у формуванні поваги до людської гідності та прав людини у суспільстві.

Участь у заході можлива лише за попередньою реєстрацією. Усім, хто отримає підтвердження участі, надішлють детальну інформацію про форум та саму програму.

На форум запрошують також і журналістів. В акредитації слід вказати ім’я, прізвище і посаду журналіста, назву медіа та контактні дані. Всю цю інформацію потрібно надсилати на електронну скриньку dignitymuseum@gmail.com.

Організатором Форуму Гідності є Меморіальний музей Гідності у Львові. Партнери: Львівська міська рада, Перша Львівська медіатека, ГО «Родина Героїв Небесної, сотні», Навчально-методичний центр освіти м. Львова, Львівський центр безоплатної вторинної правової допомоги.

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