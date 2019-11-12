Львів’ян кличуть на Форум Гідності

Цього четверга, 14 листопада, у Львові відбудеться перший Форум Гідності, під час якого учасники обговорюватимуть права людини та людської гідності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Темою першого Форуму Гідності є «Людська гідність – першоджерело усіх прав людини». Під час заходу заплановано:

презентація Музею Гідності, його основних напрямків та окреслення найближчих планів;

обговорення досвіду роботи освітнього, культурного, правозахисного, громадського середовищ над темами прав людини;

напрацювання спільних кроків, інструментів і методів роботи у формуванні поваги до людської гідності та прав людини у суспільстві.

Участь у заході можлива лише за попередньою реєстрацією. Усім, хто отримає підтвердження участі, надішлють детальну інформацію про форум та саму програму.

На форум запрошують також і журналістів. В акредитації слід вказати ім’я, прізвище і посаду журналіста, назву медіа та контактні дані. Всю цю інформацію потрібно надсилати на електронну скриньку dignitymuseum@gmail.com.

Організатором Форуму Гідності є Меморіальний музей Гідності у Львові. Партнери: Львівська міська рада, Перша Львівська медіатека, ГО «Родина Героїв Небесної, сотні», Навчально-методичний центр освіти м. Львова, Львівський центр безоплатної вторинної правової допомоги.