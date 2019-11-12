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Фахівці розповіли, як вберегти себе від пневмонії

Вероніка Рой

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Сьогодні, 12 листопада, Всесвітній день боротьби із пневмонією. Відтак Центр громадського здоров’я України нагадує про серйозність цього захворювання та як уберегти себе та близьких від нього.

 

Пневмонія (запалення легень) — це гостре інфекційне захворювання, яке може бути небезпечним та мати навіть летальні наслідки. Важливо запам’ятати, що діагноз пневмонія ставить лише лікар. Приводом запідозрити пневмонію є гостра хвороба нижніх дихальних шляхів. Вона має принаймні один із перелічених симптомів: висока температура, утворення мокротиння, задишка, хрипи у грудині, біль чи дискомфорт. Найчастіше збудниками інфекційної пневмонії є бактерії, віруси, грибкова інфекція та деякі найпростіші мікроорганізми.

Хворий на пневмонію потребує якнайшвидшої діагностики та стаціонарного лікування у спеціалізованих медичних установах. Лікувати пневмонію самостійно вкрай небезпечно. Якщо у вас з’явилися симптоми або підозра на пневмонію, негайно зверніться до лікаря! Лише фахівець може підтвердити або спростувати ваші побоювання, поставити діагноз та призначити відповідне лікування.

Як наголошує ВООЗ, профілактика пневмонії є основним принципом стратегії зниження рівня дитячої смертності у всьому світі.

Як зменшити ризики захворіти на запалення легень:

  • Вакцинуйтеся. Пневмонія є частим наслідком грипу. Вакцинація від грипу знижує ризик хвороби із супутніми захворюваннями як пневмонія. Щеплення від пневмококової інфекції, бажана людям із хронічними хворобами легень та курцям. Пневмококи є частою причиною бактеріальної пневмонії, менінгіту і отиту. Кашлюк, кір та навіть вітрянка можуть дати поштовх пневмонії. Дотримуватися планової вакцинації дуже важливо!
  • Профілактика пневмонії у дітей та дорослих також передбачає зміцнення імунітету. Особливо важливо це для новонароджених: грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя укріпить імунітет малюка.
  • Дбайте про чистоту в домі, провітрюйте приміщення та пам’ятайте про важливість особистої гігієни.
  • Покиньте куріння.
  • Здоровий раціон. Подбайте, щоб харчування було збалансованим та достатнім.
  • Будьте фізично активними.

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