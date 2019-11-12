Фахівці розповіли, як вберегти себе від пневмонії

Сьогодні, 12 листопада, Всесвітній день боротьби із пневмонією. Відтак Центр громадського здоров’я України нагадує про серйозність цього захворювання та як уберегти себе та близьких від нього.

Пневмонія (запалення легень) — це гостре інфекційне захворювання, яке може бути небезпечним та мати навіть летальні наслідки. Важливо запам’ятати, що діагноз пневмонія ставить лише лікар. Приводом запідозрити пневмонію є гостра хвороба нижніх дихальних шляхів. Вона має принаймні один із перелічених симптомів: висока температура, утворення мокротиння, задишка, хрипи у грудині, біль чи дискомфорт. Найчастіше збудниками інфекційної пневмонії є бактерії, віруси, грибкова інфекція та деякі найпростіші мікроорганізми.

Хворий на пневмонію потребує якнайшвидшої діагностики та стаціонарного лікування у спеціалізованих медичних установах. Лікувати пневмонію самостійно вкрай небезпечно. Якщо у вас з’явилися симптоми або підозра на пневмонію, негайно зверніться до лікаря! Лише фахівець може підтвердити або спростувати ваші побоювання, поставити діагноз та призначити відповідне лікування.

Як наголошує ВООЗ, профілактика пневмонії є основним принципом стратегії зниження рівня дитячої смертності у всьому світі.

Як зменшити ризики захворіти на запалення легень: