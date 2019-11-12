Фахівці розповіли, як вберегти себе від пневмонії

Сьогодні, 12 листопада, Всесвітній день боротьби із пневмонією. Відтак Центр громадського здоров’я України нагадує про серйозність цього захворювання та як уберегти себе та близьких від нього.
Пневмонія (запалення легень) — це гостре інфекційне захворювання, яке може бути небезпечним та мати навіть летальні наслідки. Важливо запам’ятати, що діагноз пневмонія ставить лише лікар. Приводом запідозрити пневмонію є гостра хвороба нижніх дихальних шляхів. Вона має принаймні один із перелічених симптомів: висока температура, утворення мокротиння, задишка, хрипи у грудині, біль чи дискомфорт. Найчастіше збудниками інфекційної пневмонії є бактерії, віруси, грибкова інфекція та деякі найпростіші мікроорганізми.
Хворий на пневмонію потребує якнайшвидшої діагностики та стаціонарного лікування у спеціалізованих медичних установах. Лікувати пневмонію самостійно вкрай небезпечно. Якщо у вас з’явилися симптоми або підозра на пневмонію, негайно зверніться до лікаря! Лише фахівець може підтвердити або спростувати ваші побоювання, поставити діагноз та призначити відповідне лікування.
Як наголошує ВООЗ, профілактика пневмонії є основним принципом стратегії зниження рівня дитячої смертності у всьому світі.
Як зменшити ризики захворіти на запалення легень:
- Вакцинуйтеся. Пневмонія є частим наслідком грипу. Вакцинація від грипу знижує ризик хвороби із супутніми захворюваннями як пневмонія. Щеплення від пневмококової інфекції, бажана людям із хронічними хворобами легень та курцям. Пневмококи є частою причиною бактеріальної пневмонії, менінгіту і отиту. Кашлюк, кір та навіть вітрянка можуть дати поштовх пневмонії. Дотримуватися планової вакцинації дуже важливо!
- Профілактика пневмонії у дітей та дорослих також передбачає зміцнення імунітету. Особливо важливо це для новонароджених: грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя укріпить імунітет малюка.
- Дбайте про чистоту в домі, провітрюйте приміщення та пам’ятайте про важливість особистої гігієни.
- Покиньте куріння.
- Здоровий раціон. Подбайте, щоб харчування було збалансованим та достатнім.
- Будьте фізично активними.
Вероніка Рой