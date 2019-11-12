«Червоні стріли» змінили «Клекотливих орлів». На Львівщину прибули 120 американських військових

На Львівщину прибули близько 120 військовослужбовців 32-ої піхотної бригадної оперативно-тактичної групи (ОТГ) «Жувіньї» Національної гвардії штату Вісконсин. Вони замінили американських десантників «Клекотливих орлів». Церемонія передачі повноважень відбулася у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Сьогодні на заміну військовослужбовцям 2-ї бригадної тактичної групи «Страйк» 101-ої повітрянодесантної (десантно-штурмової) дивізії армії США, що має почесну назву «Клекотливі орли», на Львівщину прибули близько 120 військовослужбовців 32-ої піхотної бригадної оперативно-тактичної групи (ОТГ) «Жувіньї» Національної гвардії штату Вісконсин. Термін ротації на території України для американських військових складатиме дев’ять місяців.

Звертаючись до американських військових, генерал-лейтенант Павло Ткачук, зокрема, щиро подякував командиру «Клекотливих орлів», підполковнику Роберту Трейсі за високу ефективність підготовки українських військовослужбовців та підрозділів.

«Бажаю підполковнику Трейсі та всьому очолюваному ним особовому складу міцного здоров’я, кар’єрного зростання, подальших успіхів у службовій діяльності та щасливого повернення додому. Ми щиро вітаємо на Львівщині нового керівника Об’єднаної багатонаціональної групи полковника Джона Оуклі та особовий склад Національної гвардії штату Вісконсін. Переконаний, що завдання, які визначені перед іноземними інструкторами, і надалі будуть виконані з високим професіоналізмом і якістю», — наголосив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Згодом, за дорученнями Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив нагороди військовослужбовцям США за високий професіоналізм та ефективність підготовки українських військовослужбовців.

Варто зазначити, що «Об’єднана багатонаціональна тренувальна група – Україна (JMTG-U)» здійснює свою діяльність вже понад три роки. За цей час було підготовлено значну кількість військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України.

Довідка

32-а Піхотна бригадна ОТГ є прямим нащадком знаменитої американської 32-ї дивізії «Червона стріла», що була заснована 18 липня 1917 року та складалася з 15 тисяч солдатів Національної гвардії Вісконсину. Дивізія отримала свою назву та символіку «Червона стріла» на полях битв у Франції під час Першої Світової війни.