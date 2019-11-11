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Як активісти влаштували толоку у Магерівському костелі

Вероніка Рой

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У суботу, 9 листопада, біля Магерівського костелу відбулася толока, участь у якій взяли понад два десятки  волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Під час виїзду було повністю викошено самосів на доступних частинах даху та довкола споруди костелу, зібрано 60 мішків побутового сміття. Окрім того, організували лекцію про історію костелу Пресвятої Трійці наукового співробітника Державного історико-архітектурного заповідника Руслана Звіра.

Також на споруді костелу були змонтовані чотири інформаційні стенди про історію міста Магерів, костелу Пресвятої Трійці, інші пам’ятки містечка та заходи БФ «Спадщина.UA», які були організаторами толоки Одночасно художник Юрій Сичов-Глазун увіковічнював костел олійним живописом на полотні, а галерея-кав’ярня «Штука» влаштувала «солодкий Магерів» – мазурики, шарлотки, маківники та інші смаколики.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що Фонд державного майна продав на аукціоні приміщення занедбаного костелу Магерівського костелу. Загалом на торги подались три учасники: Благодійний фонд «Спадщина.УА», Світлана Шеховцова та Сергій Соболь. Упродовж аукціону загалом вони зробили 99 кроків зі зниження стартової ціни. Переможцем визнали дніпрянина Сергія Соболя, який заплатить за будівлю колишнього костелу 30 285 гривень і 10 копійок.

Фото: ЛОДА

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