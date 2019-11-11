У Львові завтра стартує Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької

У Львівській національній опері 12-22 листопада триватиме один із найбільших в Україні конкурсів оперного виконавства – п’ятий Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

У конкурсі візьмуть участь 54 учасники – оперні співаки та співачки віком до 35 років з України, Вірменії, Польщі, Білорусії, Угорщини.

Змагання відбуватимуться у три тури. Перший тур – у супроводі фортепіано, а 2-ий, куди потраплять лише 24 співаки, – у супроводі оркестру. У запропонованій для виконання програмі окрім світової класики, обов’язковою є арія із опер українських композиторів – Д. Бортнянського, С. Гулака-Артемовського, М. Аркаса, М. Лисенка, К. Данькевича, А. Кос-Анатольського, В. Губаренка, Ю. Мейтуса та інших.

Особливістю конкурсу є те, що в останньому третьому турі лише 10 конкурсантів виступатимуть в операх, які є у репертуарі театру. Таким чином, глядачі зможуть відвідати виставу й підтримати виконавців. Слідкувати за перебігом конкурсу можна буде також онлайн.

Співаки змагатимуться за чималий призовий фонд, що сумарно складає понад 35 тис. доларів, низку спеціальних призів та нагород.

Оцінюватимуть конкурсантів члени журі з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Молдови та Словаччини: солістка Віденської опери Вікторія Лук’янець (Голова Журі); головний диригент Львівської національної опери Михайло Дутчак; соліст Національної опери України Олександр Дяченко; завідувач кафедри оперної академії Національної опери Варшави, голова Міжнародного вокального конкурсу ім. Станіслава Монюшка Беата Клатка (Польща); солістка Львівської національної опери Світлана Мамчур; солістка Польської Королівської опери Ольга Пасічник (Україна-Польща); піаніст, викладач-співу, художній радник Ейтан Пессен (Німеччина); головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко; головний диригент Національного театру опери та балету Молдови імені Марії Бєшу Андрій Юркевич (Україна-Молдова); директор агентства «ASART» Славомір Якубек (Словаччина); режисер, оперний співак Тарас Різняк (Секретар Журі).

Очікується також приїзд почесних гостей із цілої Європи – представників міжнародної організації «Opera Europa», театрів Великобританії, Польщі, України, Міністерства культури, молоді та спорту України, музичних критиків та ін.

Довідка:

Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької, засновником якого є Міністерство культури України, проводиться Львівською національною оперою у співпраці з Національною Всеукраїнською Музичною Спілкою. Цього року він відбудеться вже вп’яте: вперше заснований 1991 році, проводився з перервами, востаннє – ще у 2009-му. Інформаційним партнером Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької виступила найбільша Міжнародна асоціація європейських оперних театрів «Opera Europa».

Розклад та новини конкурсу можна дізнатися на сайті https://krushelnytska.com.ua/