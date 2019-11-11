Розшукують водія, який у Шевченківському районі насмерть збив 21-річного скутериста

Вчора, 10 листопада, близько 18.10 год. через зіткнення з автомобілем на перехресті проспекту Чорновола з вулицею Варшавською, помер 21-річний скутерист. Водій авто втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Попередньо встановлено, що зіткнулись скутер, яким керував 21-річний львів’янин та невстановлений автомобіль, водій якого поїхав з місця пригоди. Внаслідок наїзду скутерист отримав тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП, має записи відеореєстратора або володіє інформацією, що допоможе встановити обставини події та особу водія-втікача, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102.