На Львівщині 2020-ий збираються оголосити Роком Митрополита Андрея Шептицького

Комісія з питань культури Львівської облради сьогодні, 11 листопада, під час засідання підтримала ініціативу проголошення 2020 року Роком Митрополита Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

Члени комісії підтримали ініціативу проголошення 2020 року Роком Митрополита Андрея Шептицького. Оскільки наступного року виповнюється 155 років від дня народження Митрополита Андрея Шептицького, українського релігійного діяча, мецената, предстоятеля Української греко-католицької церкви.

Також депутати погодили зміни до Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери. Змінами зокрема пропонується, що здобувачі премії мають проживати на території Львівської області.

Окрім того, комісія підтримала кандидатуру Народної артистки України, професора Посікіри Людмили Кузьмівни для нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.