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Майже 50% жителів ОРДЛО вважають, що українське ТБ спотворює інформацію про ситуацію в Україні

Ольга Денисяка

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46,3% жителів ОРДЛО вважають, що українські телеканали завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні. У той же час російським телеканалам повністю або переважно довіряють 73,5% опитаних жителів ОРДЛО, іншої думки дотримується 11,8%, передає ДТ.

 

При тому, що переважна більшість опитаних не вмикала західних телеканалів, 24,1% учасників опитування переконані, що ті перекручують інформацію про Україну майже завжди, 34,1% вважають  – «роблять це час від часу», 15,7% – «рідко». І тільки кожен десятий вважає, що західні телекомпанії ніколи або майже ніколи не перекручують інформації про те, що відбувається в Україні.

Не менш підозріло ставляться жителі ДНР/ЛНР і до українських телеканалів. Повністю або «швидше не довіряють» загальнонаціональним телеканалам 37,2% учасників опитування, тоді як 9,4% дотримуються протилежної думки. Українським місцевим телеканалам повністю або «швидше не довіряють» 18,9% від загального числа опитаних, інакше вважають 5,1%. При цьому трохи більше половини опитаних жителів ОРДЛО не дивляться українських загальнонаціональних телеканалів узагалі, а три чверті респондентів не вмикають українських місцевих телеканалів.

Водночас довіра до російських телеканалів – масова і майже абсолютна. Федеральним телеканалам повністю або переважно довіряють 73,5% опитаних жителів ОРДЛО, іншої думки дотримується 11,8%. Не дивиться їх кожен сьомий учасник опитування. Російським телеканалам, «вещающим» у прикордонних з Україною областях, повністю або переважно довіряють 56,1%, протилежну позицію займають – 15,4%. Не дивляться – 15,2%.

Але навіть при такій довірі до російських мас-медіа, опитані жителі ОРДЛО все ж визнають: російські телеканали можуть спотворити інформацію про ситуацію в Україні. 8,2% респондентів навіть впевнені, що російські тележурналісти так роблять завжди, 30,1%  час від часу, а кожен третій – дуже рідко. Але зате чверть учасників опитування вважають, що російські телеканали ніколи або майже ніколи не перекручують інформацію про події в Україні.

Подібні відповіді практично ідентичні відповідей опитаних жителів ОРДЛО і щодо телеканалів ДНР/ЛНР. У тому, що телеканали, контрольовані сепаратистами, майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію у нашій країні, переконані лише 7% респондентів. Третина респондентів впевнені, що іноді, а 29,8% думають, що рідко. І кожен четвертий вважає, що «днровские» і «лнровские» телеканали ніколи або майже ніколи не викривляють новини про Україну. На відміну від українських каналів, як впевнені майже половина учасників дослідження.

Фото: Дзеркало тижня

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