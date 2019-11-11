Львів’ян кличуть на концерт французького піаніста Максима Зеккіні

У Львівській національній філармонії із сольним концертом виступить французький піаніст Максим Зеккіні. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Його концертна програма, яку виконавець окреслив – «Від Моцарта до мюзиклів сучасності», стане своєрідною мандрівкою різними стилями та епохами: від улюблених композицій В.А. Моцарта, через натхненні та інтимні ноктюрни Ф. Шопена, до найвідоміших уривків із мюзиклів Л. Бернстайна, М. Леґрана та Р. Коччанте.

Максим Зеккіні дивує не стільки виконавською віртуозністю, скільки сміливістю: важливою метою для піаніста є повернення популярності фортепіанного репертуару для лівої руки. Він записав 10 компакт-дисків Антології творів для лівої руки – сольного фортепіано, концертів для фортепіано та оркестру, камерної музики – є першим подібним виданням в історії. Сім дисків вже вийшли на лейблі Ad Vitam Records (Harmonia Mundi), що представлений по всьому світу.

Сьомий том, що з’явився у березні 2018 року, повністю присвячений сучасним композиторам: Мантовані, Дубуньону, Лув’є, Кондо, Оана, Меню, Дакрі, Дюре.

Максим Зеккіні є музикантом-еклектиком: він оркестрував партитури для телебачення, був режисером мюзиклів, давав концерти зі співачкою Джулією Мідженс та актрисою Анук Еме. Як композитор, є автором багатьох творів і транскрипцій.

Подія відбудеться з нагоди 10-річчя Alliance française у Львові.

Концерт відбудеться 17 листопада, об 18.00.

Квитки за посиланням: Gastroli/Zecchini