Філармонія запрошує на два листопадові проєкти «Віртуозів Львова»

Норвезький диригент Юн Филінг, швейцарський майстер батути Міхаель Цукернік, український піаніст Антоній Баришевський та Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова», який цього року святкує свій 25-ий ювілей, готує ексклюзивні проєкти за участі іменитих музикантів. Про це Львівському порталу повідомили організатори зходу.

14 листопада оркестр виступить під орудою Юна Филінга. Концертна програма «Fylling & Баришевський» об’єднає відомі твори барокових майстрів – Арканджело Кореллі та Йоганна Себастьяна Баха, із камерною версією масштабного полотна Людвіга ван Бетховена – Концертом для фортепіано з оркестром №3 (солюватиме Антоній Баришевський). Також прозвучить Симфонія для струнних №13 Фелікса Мендельсона-Бартольді, створена майстром у зовсім юному віці – у 14 років!

Невід’ємною частиною вечора стане сюїта Е. Ґріґа «З часів Гольдберга», адже інтерпретуватиме її норвезький дириґент. Це неодмінно дозволить слухачам відчути колоритну автентичну енергетику цієї композиції!

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23 листопада «Віртуози Львова» виступлять із ще однією цікавою програмою «Lviv Virtuosos & Zukernik». Ім’я швейцарського дириґента Міхаеля Цукерніка, під керівництвом якого й відбудеться подія, належить до плеяди кращих музикантів сучасності. Події за його участі відбуваються у Новій Зеландії, Австралії, Китаї, а також більшості країн Європи. У 2002 році М. Цукернік заснував у Берліні Філармонійний камерний оркестр, який успішно функціонує і досі. Концерти із цим колективом він успішно поєднує із не менш блискучим Камерним оркестром MAV (Будапешт).

У його мистецькій біографії десятки міст та колективів. 23 листопада до цього списку долучиться також і Львів. Програма вечора включатиме композиції геніїв музичного мистецтва класицизму та романтизму: П. Чайковського, В.А. Моцарта, Л. Боккеріні та Ф. Шопена.

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Два яскравих листопадових проєкти стануть своєрідним стартом майбутньої тісної співпраці оркестру із цими двома диригентами, адже після виступів у Львові за участі музикантів впродовж 25 грудня – 6 січня відбудуться понад 10 концертів у престижних європейських залах Європи, серед яких – Берлінська філармонія та знаменитий ляйпціґський Ґевандгаус.

Для відомих концертних майданчиків Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» готує 5 різних програм. Окрім Юна Филінга та Міхаеля Цукерніка колектив також співпрацюватиме із відомими колективами та солістами, серед яких Берлінський філармонійний камерний оркестр, Ольга Шепс (фортепіано), Юра Ревіч (скрипка) та ін.

Окрім двох програм, презентованих у Львові, український колектив також долучиться до виконання святкової концертної програми «8 пір року», у контексті якої прозвучать всесвітньовідомі «Пори року» А. Вівальді та «Пори року в Буенос-Айресі» А. П’яццолли. В Україні цей проєкт «Віртуозів Львова» є одним із улюблених у публіки та більш відомий за назвою «4+4».