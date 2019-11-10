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У Львові сталася масова бійка: двоє людей постраждали

Вероніка Рой

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Вчора ввечері у Львові на вулиці Федьковича патрульні зупинили масову бійку між двома групами людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, на вулиці Федьковича піший екіпаж патрульних помітив групу осіб, яка бігла їм на зустріч. Один із них мав сліди крові на обличчі. За ними бігла інша одну група осіб, і в одного з чоловіків теж обличчя було в крові. Окрім того, в одного із переслідувачів була в руках бита.

«Патрульним вдалося зупинити цих осіб. Далі копи викликали на підмогу автоекіпажі, оскільки чоловіки продовжували бійку та не реагували на команди поліцейських припинити правопорушення. Коли на місце прибули додаткові екіпажі, сторони конфлікту вдалося розвести і встановити, що внаслідок суперечки сталася бійка», — йдеться у повідомленні патрульних.

У результаті сутички двоє потерпілих отримали травми. В одного було розсічення голови і сильна кровотеча, а в іншого — переламані ребра та підозра на пробиття легені. Обох госпіталізували.

На місце події викликали слідчих Франківського відділу поліції. Биту вилучили. Згодом, патрульні супроводили сторони конфлікту до відділу поліції.

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