На Сколівщині зіткнулись легковик та вантажівка: одного з водіїв довелось «вирізати» з авто

Вчора, 9 листопада, близько 08:13 в с. Козьова Сколівського району не розминулись легковик Hyundai IX35 та вантажне авто DAF. У результаті ДТП водія легковика затисло в авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

На місце події було направлено рятувальне відділення Сколівської пожежної частини.

По прибуттю, рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по зрізанню металевих конструкцій та вивільнили водія.

Внаслідок ДТП травмовано 2 особи, яких медики з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.