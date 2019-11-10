Львів’янин повідомив про вибухівку на Сахарова, а після затримання патрульними дебоширив у відділку поліції

Цієї ночі ночі львівські патрульні затримали чоловіка, який повідомив про вибухівку на вулиці Сахарова. Після затримання зловмисник дебоширив у відділку поліції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Близько 2 години ночі патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Сахарова через кілька хвилин вибухне бомба. Прямуючи на вказане місце, екіпаж батальйону отримав від Ситуаційного центру інформацію про номер телефону таксофону, з якого зробили дзвінок та фото особи. Інспектори почали обстежувати прилеглі території і на вулиці Коперника виявили особу, схожу до тієї, що перебувала в орієнтуванні. Чоловіка зупинили і пояснили причину. 34-річний львів’янин не заперечував свого вчинку і зізнався, що здійснив дзвінок.

Особу супроводили до Галицького відділку поліції, де він почав себе агресивно поводити, ламати майно та дебоширити. На неодноразові зауваження не реагував, тому на нього одягнули кайданки. На місце, звідки був здійснений дзвінок, скерували слідчо-оперативну групу. Вибухівки на місці події виявлено не було.

Псевдомінера затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.