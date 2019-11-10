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До України намагалися завезти велику партію заражених помідорів

Вероніка Рой

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У морському транспортному порту «Чорноморськ», що на Одещині, не пропустили на територію України партію томатів вагою 23,5 тонни. Прибули вони з Туреччини. Про це пише 24 канал з посиланням на Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

 

Повідомляється, що під час проведення фітосанітарного контролю імпортних вантажів у партії турецьких помідорів виявили карантинний організм, а саме південноамериканську томатну міль.

Оскільки вантаж був зараженим, його повернули назад до Туреччини. Також до країни мають надіслати нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

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