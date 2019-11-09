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Залізничні перевезення, ФОПи та масштабна приватизація: Зеленський підписав указ про невідкладні реформи

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

 

«У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави», – мовиться у повідомленні.

Зокрема, до кінця поточного року Кабмін повинен вжити заходів щодо розробки, внесення на розгляд Верховної Ради та супроводу законопроектів щодо створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг. Також йдеться про законопроєкти про функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року, лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового та лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю.

Крім того, до кінця року очікується розробка урядом проєктів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців.

«Зокрема, запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб – підприємців (ФОП) та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій», – наголошується у повідомленні.

Також Кабінет Міністрів до кінця поточного року повинен розробити та затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» (Doing Business) та завершити процедуру відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобутку та постачання і створення незалежного оператора газотранспортної системи України.

До 31 грудня 2019 року уряд також має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації. Крім того, згідно з указом, до кінця року має бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.

Уряд також повинен забезпечити формування незалежних наглядових рад усіх державних банків.

Також Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У цьому році повинне відбутися впровадження першого етапу реалізації проекту «Е-малятко» та перегляд меж госпітальних округів.

Крім того, указ передбачає запровадження до кінця поточного року нової сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.

Планується також підвищити рівень державної підтримки сімей з дітьми. До кінця 2019 року має бути розроблене технічне завдання електронної платформи «Е-ветеран».

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