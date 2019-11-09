Вчені вперше за 19 років виявили новий різновид ВІЛ

Американські вчені з компанії Abbott Laboratories виявили новий різновид вірусу імунодефіциту (ВІЛ). Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

«Вперше за 19 років команда науковців виявила новий різновид ВІЛ», – йдеться у повідомленні.

За даними вчених, цей підтип є частиною версії ВІЛ-1 групи M, тієї ж родини вірусних підтипів, що спричинили глобальну пандемію ВІЛ.

ВІЛ має декілька різних підтипів, він здатний змінюватися та мутувати з часом. Це перший новий підтип ВІЛ групи М, виявлений відтоді, як у 2000 році були розроблені загальні вказівники щодо класифікації підтипів вірусу. Для вчених важливо знати, які підтипи вірусу циркулюють, щоб гарантувати ефективність тестів, що використовуються для виявлення захворювання.

«Це може стати реальною проблемою для діагностичних тестів», – сказала старший науковець Abbott Laboratories Мері Роджерс.

За її словами, компанія Abbott Laboratories перевіряє понад 60% світового банку крові, вона виявляє нові різновиди вірусу та відслідковує ті, що вже циркулюють, з метою локалізувати новий різновид вірусу, незалежно від того, в якій точці світу знаходяться його носії.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, зазначив, що сучасні методи лікування ВІЛ ефективні проти цього різновиду вірусу та інших підтипів ВІЛ.

«Немає причин панікувати або хвилюватися щодо цього. Не так багато людей заражені цим», – сказав вчений.