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У жовтні роботодавців Львівщини оштрафували на понад 800 тисяч гривень за нелегальних працівників

Вероніка Рой

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Протягом жовтні Головне управління Держпраці у Львівській області винесло 4 постанови на роботодавців за порушення законодавства про працю. Загалом оштрафували  на 876 330 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ Держпраці у Львівській області.

 

Йдеться про порушення, що стосуються належного оформлення трудових відносин із 7 працівниками. Вони працювали в закладах громадського харчування, торгівлі та на транспорті.

З початку року Головним управлінням Держпраці у Львівській області за використання незадекларованої праці оштрафовано 42 суб’єкти господарювання на загальну суму 14 190 660 гривень.

Зазначимо, 31 серпня набрав чинності новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Ним передбачається, що у випадку усунення порушення у встановлений інспекторами праці терміни фінансова санкція до суб’єкта господарювання не застосовується. Однак за використання праці неоформлених працівників заходи щодо притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення цього порушення.

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